Возлюбленная Буффона - о коронавирусе: Это похоже на эксперимент
Телеведущая Илария Д’Амико, возлюбленная вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона рассказала о том, как ее семья проводит карантин.
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“Когда у Ругани диагностировали коронавирус, мы были напуганы. К тому же Джиджи - очень ласковый человек, любит обнимать товарищей по команде. Когда команда соберется вновь, ему придется сдерживать порывы.
Мы действительно боялись. Пока не пришли результаты теста, Джиджи находился в изоляции и сидел один в комнате. Подождали три дня, а потом вздохнули с облегчением.
Это похоже на эксперимент. Не думаю, что когда-либо мы проводили два месяца вместе со всеми детьми. Такого не было даже в отпуске. Через десять дней мы начали беспокоится, что не найдем занятий для детей, но нам повезло. Теперь Джиджи устраивает мини-футбольные турниры в саду“, - цитирует Д’Амико Tuttosport.
Напомним, Даниэле Ругани стал первым футболистом в чемпионате Италии, у кого диагностировали COVID-19.
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