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Возлюбленная Буффона - о коронавирусе: Это похоже на эксперимент

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Илария Д’Амико отметила, что теперь голкиперу придется сдерживать свое желание обнимать партнеров по команде.
Илария Д’Амико и Джанлуиджи Буффон
Илария Д’Амико и Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Телеведущая Илария Д’Амико, возлюбленная вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона рассказала о том, как ее семья проводит карантин.

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“Когда у Ругани диагностировали коронавирус, мы были напуганы. К тому же Джиджи - очень ласковый человек, любит обнимать товарищей по команде. Когда команда соберется вновь, ему придется сдерживать порывы.

Мы действительно боялись. Пока не пришли результаты теста, Джиджи находился в изоляции и сидел один в комнате. Подождали три дня, а потом вздохнули с облегчением.

Это похоже на эксперимент. Не думаю, что когда-либо мы проводили два месяца вместе со всеми детьми. Такого не было даже в отпуске. Через десять дней мы начали беспокоится, что не найдем занятий для детей, но нам повезло. Теперь Джиджи устраивает мини-футбольные турниры в саду“, - цитирует Д’Амико Tuttosport

Напомним, Даниэле Ругани стал первым футболистом в чемпионате Италии, у кого диагностировали COVID-19.

 

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Теги: футбол, Джанлуиджи Буффон, коронавирус, чемпионат Италии, Серия А, Ювентус
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.04.2020, 15:27
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гость
И тут дурная баба про обнимания.
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