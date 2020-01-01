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Защитник Аталанты: Возобновление сезона будет правильным решением

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Рафаэл Толой расстроен, что команда пока не может продолжить победную серию.
Рафаэл Толой
Рафаэл Толой
Getty Images

Защитник Аталанты Рафаэл Толой прокомментировал результаты команды в текущей кампании, которая приостановлена из-за пандемии коронавируса.

“Мы заслуживаем наших текущих результатов, мы собственными силами пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, а команда, которая верит в свои силы, может добиться любой цели.

Я очень расстроен тем, что происходит. Никто даже не мог представить такого. Не могу спать ночью, так как думаю об этой ситуации.

Мне кажется, что правильно продолжать сезон, конечно, со всеми необходимыми предосторожностями. Футбол - это радость и страсть, он поможет всем немного расслабиться“, - цитирует Толоя Football Italia.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы приняли решение возобновить сезон.

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Теги: футбол, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А
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