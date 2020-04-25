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Боатенг: Ибрагимович ругает партнеров по команде за ошибки, но при этом учит

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Ганец призвал Милан сохранить Златана в команде.
Кевин-Принс Боатенг и Златан Ибрагимович
Кевин-Принс Боатенг и Златан Ибрагимович
Getty Images

Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг, который на правах аренды выступает за Бешикташ, высказался о форварде Милана Златане Ибрагимовиче.

“Милан должен удержать Ибрагимовича. Он знает, как исправить ситуацию. Мне было легко играть с ним в одной команде, я сразу понял его.

Златан многое требует от товарищей по команде, но многое и дает в ответ. Он привил мне мужество и внушил уверенность. Златан - идеальный партнер на поле. Он критиковал всех за ошибки, но при этом учил“, - цитирует Боатенга Sky Sport Italia. 

Напомним, с 2010 по 2012 год Ибрагимович и Боатенг вместе выступали в составе Милана.

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Теги: футбол, Фиорентина, чемпионат Италии, Серия А, Кевин-Принс Боатенг, Златан Ибрагимович, Милан
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