Боатенг: Ибрагимович ругает партнеров по команде за ошибки, но при этом учит

Ганец призвал Милан сохранить Златана в команде.

Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг, который на правах аренды выступает за Бешикташ, высказался о форварде Милана Златане Ибрагимовиче.

“Милан должен удержать Ибрагимовича. Он знает, как исправить ситуацию. Мне было легко играть с ним в одной команде, я сразу понял его.

Златан многое требует от товарищей по команде, но многое и дает в ответ. Он привил мне мужество и внушил уверенность. Златан - идеальный партнер на поле. Он критиковал всех за ошибки, но при этом учил“, - цитирует Боатенга Sky Sport Italia.

Напомним, с 2010 по 2012 год Ибрагимович и Боатенг вместе выступали в составе Милана.