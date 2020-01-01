Мартинес: Лукаку обладает выдающимися качествами

Наставник сборной Бельгии лестно высказался в сторону своего подопечного.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о критике нападающего Интера Ромелу Лукаку.

“У умников всегда есть умение выдвигать на первый план то, что футболист не получил или не сделал. У него были феноменальные сезоны в Эвертоне, но в тот момент, когда он ушел в Манчестер Юнайтед, было такое чувство, что все обращают внимание только на моменты, когда Ром не забьет.

Это было удивительно для меня, потому что Лукаку обладает выдающимися качествами. Он забивает голы. Это его работа, и это он делает лучше всего“, - цитирует Мартинеса The Times.

Ранее Роберто Мартинес поделился своим мнением об игре Эдена Азара в Реале.