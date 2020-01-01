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Капитан Аталанты: Даже без зрителей на трибунах мы сможем приносить людям радость

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Алехандро Гомес признался, что ему тяжело без свежего воздуха.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Капитан Аталанты Алехандро Гомес высказался о карантине о возможном возобновлении чемпионата Италии в контексте пандемии коронавируса.

“Я был дома с 12 марта, потом карантин пролили из-за положительного теста у Спортьелло. Очень трудно не выходить на открытый воздух, и особенно тяжело, что это случилось в такой хороший год для нашей команды.

Пока трудно прогнозировать что-либо, но я очень надеюсь, что мы последуем примеру Германии, и у нас хотя бы начнутся тренировки. Даже без зрителей на трибунах мы сможем приносить людям радость, ведь находящиеся на карантине болельщики смогут смотреть трансляции“, - цитирует футболиста Tuttomercateweb.

Ранее президент Лацио раскритиковал людей, которые выступаю за возобновление чемпионатов.

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Теги: футбол, Алехандро Гомес, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А
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