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Лидер Ювентуса завершит карьеру в 2021 году

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Итальянец продолжит работать в туринском клубе.
Джорджио Кьеллини
Джорджио Кьеллини
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджио Кьеллини, который должен был стать свободным агентом в летнее трансферное окно, подпишет новый контракт с клубом, об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, итальянский футболист продлит соглашение с туринским клубом еще на один год, а уже затем завершит карьеру. Однако, в 2021 году Кьеллини займет тренерскую должность в системе Ювентуса.

Отмечается, что футболист договорился с клубом о продлении контракта в прошлом году, но из-за травмы не удалось оформить соглашение.

Ранее сообщалось, что Роналду останется в Ювентусе до конца контракта.

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Теги: Джорджо Кьеллини, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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Комментариев (1)
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крымчанин  (аноним)  25.04.2020, 14:48
Оценка:  0
крымчанин
СВИНОРЫЛЫЕ, то что вы печатаете новости из Европы, это не делает вас её жителями!!!
Любой немец , а тем более поляк скажет ,
Х()ХОЛ ------- это Б Ы Д Л О , чернорабочий и разносчик болезней !!!
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