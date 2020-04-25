Лидер Ювентуса завершит карьеру в 2021 году

Итальянец продолжит работать в туринском клубе.

Защитник Ювентуса Джорджио Кьеллини, который должен был стать свободным агентом в летнее трансферное окно, подпишет новый контракт с клубом, об этом сообщает Tuttosport.

Читай также: Буффон договорился о продлении контракта с Ювентусом - Tuttosport

По информации источника, итальянский футболист продлит соглашение с туринским клубом еще на один год, а уже затем завершит карьеру. Однако, в 2021 году Кьеллини займет тренерскую должность в системе Ювентуса.

Отмечается, что футболист договорился с клубом о продлении контракта в прошлом году, но из-за травмы не удалось оформить соглашение.

Ранее сообщалось, что Роналду останется в Ювентусе до конца контракта.