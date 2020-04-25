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Роналду останется в Ювентусе до 2022 года - Tuttosport

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Португальский футболист не намерен уходить из туринского клуба.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду не покинет клуб в ближайшее время, об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, звездный игрок пообещал руководству туринской команды, что никуда не уйдет, пока не закончится контрактное соглашение. Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

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Отмечается, что Роналду построил хорошие взаимоотношения с боссами Ювентуса, которые в период пандемии коронавируса продолжают интересоваться состоянием и поддерживать португальца.

Криштиану оценил серьезное отношение клуба к любым деталям. Таким образом, нападающий не намерен рассматривать другие предложения о трансфере.

Напомним, что Роналду вновь нарушил правила карантина.

Отметим, что Ювентус обозначил трансферную цель номер один на летнее трансферное окно.

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Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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