Роналду останется в Ювентусе до 2022 года - Tuttosport

Португальский футболист не намерен уходить из туринского клуба.

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду не покинет клуб в ближайшее время, об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, звездный игрок пообещал руководству туринской команды, что никуда не уйдет, пока не закончится контрактное соглашение. Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Читай также: Буффон договорился о продлении контракта с Ювентусом - Tuttosport

Отмечается, что Роналду построил хорошие взаимоотношения с боссами Ювентуса, которые в период пандемии коронавируса продолжают интересоваться состоянием и поддерживать португальца.

Криштиану оценил серьезное отношение клуба к любым деталям. Таким образом, нападающий не намерен рассматривать другие предложения о трансфере.

Напомним, что Роналду вновь нарушил правила карантина.

Отметим, что Ювентус обозначил трансферную цель номер один на летнее трансферное окно.