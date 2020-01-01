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Ибрагимович: Возвращаться в Италию пока нет смысла

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Швед продолжает тренироваться в родной стране.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Звездный футболист Милана Златан Ибрагимович прокомментировал возможность своего возвращения в Италию.

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“Безусловно, что я обеспокоен и постоянно получаю свежую информацию о том, что происходит в мире на фоне коронавируса. Но я также считаю, что мы не можем все остановить. Нам необходимо двигаться дальше, жить своей жизнью.

Я рад, что могу тренироваться сейчас с Хаммарбю, глядя на то, как в Европе все заморожено, особенно в Италии, где никто не может тренироваться, все вынуждены сидеть дома.

Если честно, то я искренне благодарен тому, что у меня есть возможность сейчас тренироваться. Все здорово, пусть газон не натуральный, но скорости все равно хорошие.

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Мое будущее? Я понятия не имею. Никто не мог подумать, что придет коронавирус и все перевернет с ног на голову. У меня сейчас контракт с Миланом, это все что могу сказать.

Мне хочется играть как можно дольше. Никто не знает, когда я вернусь в Милан. Как только разрешат возобновить тренировки, я отправлюсь туда. Сейчас ехать нет никакого смысла.

Все сейчас проводят домашние тренировки, публикуют в соцсетях, как отжимаются и делают упражнения на пресс. Мне лучше тренироваться здесь, с командой“, - рассказал Ибрагимович в интервью Dplay Sweden.

Ранее Ибрагимович рассказал, когда вступит в переговоры о новом контракте с Миланом.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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