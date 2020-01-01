Президент Лацио раскритиковал людей, которые выступают против возобновления чемпионатов

Функционер назвал сумму, которая находится на футбольном рынке.

Президент Лацио Клаудио Лотито выступил против людей, которые хотят досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

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“Необходимо понимать существующие риски, которые проявятся в случае досрочного завершения сезона. Те люди, которые выступают против возобновления сезона, явно не понимают, о чем говорят.

Футбол - это индустрия, в которой крутятся огромные деньги, а оборот превышает более 1,2 млрд евро. Так что мы обязаны учитывать все возможные последствия.

Я надеюсь, что моя команда продолжит играть с того места, где мы остановились, с той же решимостью и желанием достичь определенных целей“, - приводит слова Лотито Football Italia со ссылкой на TG Regione.

Напомним,что после 26 туров чемпионата Италии Лацио занимает вторую позицию в турнирной таблице, отставая от Ювентуса на одно очко.

Ранее клубы чемпионата Италии приняли решение возобновить сезон.