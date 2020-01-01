Трансферная цель номер один: Ювентус намерен приобрести лидера Челси

Игрок может воссоединиться со своим тренером.

Полузащитник Челси Жоржиньо может перебраться в Ювентус в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sport Mediaset.

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По информации источника, итальянец стал главной трансферной целью туринского клуба. В услугах футболиста лично заинтересован главный тренер Маурицио Сарри, который ранее работал с игроком в Наполи и Челси.

Отмечается, что полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич может покинуть клуб, чтобы освободить место звездному игроку. Кроме того, Жоржиньо изъявил желание снова поработать с итальянским специалистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен пригласить Зидана на пост главного тренера команды.