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Ибрагимович рассказал, когда вступит в переговоры о новом контракте с Миланом

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Звездный футболист готов обсуждать новый контракт с клубом.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с миланским клубом.

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“У меня есть действующий контракт с Миланом и когда он закончится, тогда и поговорим о моем будущем. 

Кроме того, давайте дождемся, когда и чем закончится нынешняя ситуация. Лично мне еще хочется поиграть и добиться новых успехов“, - приводит слова Ибрагимовича Corriere dello Sport.

Отметим, что Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии.

Напомним, что шведский игрок отказался возвращаться в Милан по просьбе клуба.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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