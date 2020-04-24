Ибрагимович рассказал, когда вступит в переговоры о новом контракте с Миланом
Звездный футболист готов обсуждать новый контракт с клубом.
Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с миланским клубом.
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“У меня есть действующий контракт с Миланом и когда он закончится, тогда и поговорим о моем будущем.
Кроме того, давайте дождемся, когда и чем закончится нынешняя ситуация. Лично мне еще хочется поиграть и добиться новых успехов“, - приводит слова Ибрагимовича Corriere dello Sport.
Отметим, что Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии.
Напомним, что шведский игрок отказался возвращаться в Милан по просьбе клуба.
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