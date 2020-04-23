Стало известно, почему сорвался трансфер Модрича в Милан
На переход хорвата повлияло увольнение главного тренера.
Экс-спортивный директор Милана Звономир Бобан был близок к договоренности с Лукой Модричем. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, переговоры между сторонами прекратились после увольнения функционера.
В этом сезоне хорват провел 30 матчей за Реал, где забил пять голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Модрич задумался об уходе из Реала.
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