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Стало известно, почему сорвался трансфер Модрича в Милан

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На переход хорвата повлияло увольнение главного тренера.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Экс-спортивный директор Милана Звономир Бобан был близок к договоренности с Лукой Модричем. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, переговоры между сторонами прекратились после увольнения функционера.

В этом сезоне хорват провел 30 матчей за Реал, где забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Модрич задумался об уходе из Реала.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Милан, чемпионат Италии, Серия А
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