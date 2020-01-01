Красотка пятницы: эффектная певица, которая болеет коронавирусом вместе с Дибалой

СПОРТ bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию очаровательную Ориану Сабатини.

Ориана Сабатини instagram.com/orianasabatini/

Ориана Сабатини - достаточно популярная 24-летняя аргентинская певица, актриса и модель. Девушка родилась в творческой семье - ее родители также актеры, а отец еще и занимается бизнесом.

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Красотка с детства получала художественное образование, а с 13 лет начала свою карьеру. У девушке уже есть несколько сольных песен, а на ее аккаунт в Instagram подписано более 4,6 миллионов человек.

Футбольным фанатам Ориана известна как девушка талантливого форварда Ювентуса Пауло Дибалы, с которым она встречается с лета 2018 года. Недавно стало известно, что пара заразилась коронавирусом. Спустя время они вновь сдали положительный тест.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная боец UFC, которая дразнит фанатов откровенными снимками.