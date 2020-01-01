Мальдини сообщил, при каких условиях покинет Милан

Итальянец хочет продолжать работу в клубе.

Технический директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал слухи о возможном его уходе из итальянского клуба.

“У меня никогда не возникало мыслей об уходе. Я из Милана и фанат, и мой папа был первым капитаном, который поднял европейский кубок с итальянской командой.

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Были сложные моменты, но правда заключается в том, что мне нужно было две составляющие, чтобы покинуть этот клуб: желание уйти и положение команды.

Когда Леонардо сообщил мне, что собирается покинуть свой пост, я подумал о том, чтобы остаться один. Став техническим директором, я почувствовал себя непринужденно. У меня также были Звонимир Бобан и Рики Массара. Мне нравится мое окружение и положение, и это комфортно для меня“, - приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на интервью с Кристианом Вьери в Instagram.

Напомним, что Мальдини и его сын вылечились от коронавируса.