Малиновский назвал самого жесткого тренера в карьере

Украинец выделил яркие моменты в Италии.

Украинский футболист Аталанты Руслан Малиновский назвал самого жесткого тренера в своей карьере.

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“Гасперини - самый жесткий тренер в моей карьере. Он очень импульсивный. А самый спокойный - Олег Кононов, с которым я работал в Севастополе. У него все спокойно и продуманно.

В плане тактики у Гасперини очень специфические идеи, а это познавательно для футболистов. Физическая подготовка для него - на первом месте. Иначе трудно играть в нашем стиле.

Самый принципиальный соперник Аталанты? Брешия, конечно. Она борется за выживание в этом сезоне, мы обыграли ее на выезде.

Самый значимый матч? Накануне новогодних праздников мы победили Милан со счетом 5:0, а я отыграл весь матч. Было приятно получить такую победу перед перерывом. Двойное удовольствие“, - рассказал Малиновский в интервью УАФ.

Отметим, что Малиновский настоял на возобновлении чемпионатов.