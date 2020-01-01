Малиновский: Если не доиграть сезон, то в следующем вообще может не быть футбола

Украинец настаивает на том, чтобы футбольные турниры возобновились.

Футболист Аталанты Руслан Малиновский поделился мнением о возобновлении футбольных турниров на фоне коронавируса.

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“Если не доиграть сезон, то в следующем вообще может не быть футбола. Клубы несут финансовые потери, им нужно платить зарплаты. Футбол - это не только команды и игроки. В этой структуре работают миллионы людей.

При больших потерях некоторые клубы могут просто исчезнуть. Необходимо соблюдать все меры безопасности, предоставить возможность телевидению и журналистам освещать матчи, но доиграть сезон.

У нас есть бонусы за выход из группы в Лиге чемпионов. В Аталанте не такие и высокие зарплаты, чтобы урезать сильно зарплаты, поэтому пока все стабильно. Возможно, за апрель выплаты урежут. Думаю, что вряд ли кто будет спорить, которое бы решение не приняли.

В прошлом месяце у нас у каждого футболиста с зарплаты снимали средства на поддержку госпиталя в Бергамо. Там достаточно солидная сумма“, - приводит слова игрока УАФ.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в клуб Ярмоленко.