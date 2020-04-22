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У одноклубника Малиновского повторно диагностировали коронавирус

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Марко Спортьелло находится дома на самоизоляции.
Марко Спортьелло
Марко Спортьелло
Getty Images

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло повторно сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Месяц назад у Спортьелло впервые был диагностирован COVID-19. После этого футболист все время пребывал на самоизоляции.

Состояние игрока оценивается как стабильное. Вратарь продолжает находится дома.

В этом сезоне на счету Спортьелло три матча за Аталанту.

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Теги: футбол, Аталанта, коронавирус, Марко Спортьелло, чемпионат Италии, Серия А
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