У одноклубника Малиновского повторно диагностировали коронавирус
Марко Спортьелло находится дома на самоизоляции.
Голкипер Аталанты Марко Спортьелло повторно сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Месяц назад у Спортьелло впервые был диагностирован COVID-19. После этого футболист все время пребывал на самоизоляции.
Состояние игрока оценивается как стабильное. Вратарь продолжает находится дома.
В этом сезоне на счету Спортьелло три матча за Аталанту.
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