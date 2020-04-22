У одноклубника Малиновского повторно диагностировали коронавирус

Марко Спортьелло находится дома на самоизоляции.

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло повторно сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Месяц назад у Спортьелло впервые был диагностирован COVID-19. После этого футболист все время пребывал на самоизоляции.

Состояние игрока оценивается как стабильное. Вратарь продолжает находится дома.

В этом сезоне на счету Спортьелло три матча за Аталанту.