Не Роналду: Коста назвал сильнейшего партнера в Ювентусе

Бразилец выделил игру Пауло Дибалы.

Полузащитник туринского Ювентуса Дуглас Коста назвал имя самого сильного одноклубника в стане “туринцев“.

“Сейчас я сижу в Бразилии и хочу вернуться в Италию. Просто не знаю, чем себя занять на родине.

Кого я могу назвать сильнейшим партнером в Ювентусе? Пауло Дибала. Он сильнейший футболист. Второй после него - Криштиану Роналду“, - признался Коста в интервью Goal.

В этом сезоне Дуглас Коста провел 18 матчей за “старую сеньору“, где забил два гола и отдал три результативные передачи.