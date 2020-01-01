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Не Роналду: Коста назвал сильнейшего партнера в Ювентусе

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Бразилец выделил игру Пауло Дибалы.
Дуглас Коста
Дуглас Коста
Getty Images

Полузащитник туринского Ювентуса Дуглас Коста назвал имя самого сильного одноклубника в стане “туринцев“.

“Сейчас я сижу в Бразилии и хочу вернуться в Италию. Просто не знаю, чем себя занять на родине.

Кого я могу назвать сильнейшим партнером в Ювентусе? Пауло Дибала. Он сильнейший футболист. Второй после него - Криштиану Роналду“, - признался Коста в интервью Goal.

В этом сезоне Дуглас Коста провел 18 матчей за “старую сеньору“, где забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Теги: футбол, Дуглас Коста, Ювентус, Криштиану Роналду, Паулу Дибала
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