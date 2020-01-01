Не Роналду: Коста назвал сильнейшего партнера в Ювентусе
Бразилец выделил игру Пауло Дибалы.
Полузащитник туринского Ювентуса Дуглас Коста назвал имя самого сильного одноклубника в стане “туринцев“.
“Сейчас я сижу в Бразилии и хочу вернуться в Италию. Просто не знаю, чем себя занять на родине.
Кого я могу назвать сильнейшим партнером в Ювентусе? Пауло Дибала. Он сильнейший футболист. Второй после него - Криштиану Роналду“, - признался Коста в интервью Goal.
В этом сезоне Дуглас Коста провел 18 матчей за “старую сеньору“, где забил два гола и отдал три результативные передачи.
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