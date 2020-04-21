Ибрагимович отказался возвращаться в Милан
Футболист желает знать дату возобновления Серии А.
Руководство Милана попросило всех футболистов вернуться в Италию, чтобы приступить к тренировкам 4 мая.
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По информации Gazzetta dello Sport, звездный форвард клуба Златан Ибрагимович отказался возвращаться в Милан. Данное решение обусловлено тем, что швед желает знать точную дату возобновления турнира, а затем принять решение о возвращении в Италию.
Отметим, что на время карантина, который вызван из-за пандемии коронавируса, Златан уехал в Швецию, где тренируется в Хаммарбю.
Напомним, что клубы чемпионата Италии приняли решение возобновить сезон.
Ранее стало известно условие, при котором Ибрагимович останется в Милане на следующий сезон.
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