Пирло: Хочу тренировать взрослые команды, нежели молодежные

Итальянец хочет чувствовать адреналин.

Экс-футболист сборной Италии Андреа Пирло рассказал о планах, которые хотел бы реализовать в тренерской карьере.

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“Мне бы хотелось работать со взрослыми составами, нежели с молодежными. Мне необходимая четкая цель, хочу чувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение.

Я сомневаюсь, что молодежные команды это мне дадут. Мне это не будет интересно. Я бы хотел начать тренерскую карьеру со взрослых команд.

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Конте и Аллегри многому меня научили. Не думаю, что сегодня может существовать тренер, который абсолютно все контролирует. Аллегри много трудился, но давал не так много строгих тактических указаний.

У меня появилось желание стать тренером, когда выслушал установку на игру от Конте. У него уходило на это минут 40. Тогда я и подумал, что тоже хочу этим заниматься“, - приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пирло будет включен в Зал славы итальянского футбола.