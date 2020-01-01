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Лукаку: В январе 23 из 25 игроков Интера болели, но их не тестировали на коронавирус

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Бельгиец сделал сенсационное признание.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Форвард Интера Ромелу Лукаку заявил о том, что 23 футболиста команды из 25 чем-то переболели в январе, но никаких тестов на коронавирус никто не делал.

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“В декабре у нас была неделя выходных, после чего мы вернулись к тренировочному процессу. В тот период 23 из 25 игроков болели. Это не шутка. У нас был матч против Кальяри, и примерно через 20 минут один из наших игроков покинул поле. Он чуть не потерял сознание и не мог продолжать играть.

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Я на разминке чувствовал, что у меня повышенная температура, но кашля и других симптомов не было. Примечательно то, что я годами не болел гриппом. После игры был запланирован ужин с представителями компании Puma, но я поехал домой и сразу лег в постель.

Мы не сдавали тесты на COVID-19 в тот момент, так что мы никогда не узнаем, что это было“, - приводит слова Лукаку Football Italia.

Ранее сообщалось, что клубы чемпионата Италии приняли решение возобновить сезон.

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Теги: Ромелу Лукаку, Интер, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус
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