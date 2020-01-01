Клубы чемпионата Италии приняли решение возобновить сезон

22 апреля определится судьба лиги.

Совет итальянской лиги во время конференции приняли решение доиграть чемпионат до конца, об этом сообщает Serie A.

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Как информирует пресс-служба лиги, по итогам заседания все 20 клубов единогласно проголосовали за продолжение сезона-2019/20.

“Возобновление спортивных соревнований будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех сотрудников клубов“, - говорится в заявлении лиги.

Ранее сообщалось, что 22 апреля состоится видеоконференция с участием министра спорта Италии, представителей футбольных лиг и медицинской спортивной комиссии, на которой решится судьба Серии А.