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Клубы чемпионата Италии приняли решение возобновить сезон

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22 апреля определится судьба лиги.
Чемпионат Италии может быть возобновлен
Чемпионат Италии может быть возобновлен
www.legaseriea.it

Совет итальянской лиги во время конференции приняли решение доиграть чемпионат до конца, об этом сообщает Serie A.

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Как информирует пресс-служба лиги, по итогам заседания все 20 клубов единогласно проголосовали за продолжение сезона-2019/20.

“Возобновление спортивных соревнований будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех сотрудников клубов“, - говорится в заявлении лиги.

Ранее сообщалось, что 22 апреля состоится видеоконференция с участием министра спорта Италии, представителей футбольных лиг и медицинской спортивной комиссии, на которой решится судьба Серии А.

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Теги: Сериа А, чемпионат Италии, футбол, коронавирус
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