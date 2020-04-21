Экс-директор Милана подаст на клуб в суд за увольнение

Звонимир Бобан считает свое увольнение из миланского клуба незаконным.

Бывший директор Милана Звонимир Бобан намерен обратиться в суд из-за увольнения из миланского клуба. Об этом сообщает Tuttosport.

Бобан оказался безработным после того, как в интервью раскритиковал исполнительного директора Милана Ивана Газидиса за переговоры с Ральфом Рангником втайне от Паоло Мальдини.

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После неожиданной отставки хорват заявил, что “не знал, что он в Северной Корее“, где запрещено говорить свою точку зрения. Отметим, что Мальдини свою должность в клубе сохранил, так как не стал открыто высказываться по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена засудить бывшего вице-президента за слова о коррупции.