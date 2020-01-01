Президент Федерации футбола Италии: Мы должны продолжить сезон

Габриэле Гравина заявил, что футбол может вернуться на поле уже в июне.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона.

“Сейчас у нас есть две явно противоположные группы: те, кто считает, что вся спортивная деятельность должна быть завершена, и вторая, к которой принадлежу я, что мы должны продолжить сезон.

Я не могу быть гробовщиком итальянского футбола. Я обязан защищать футбольное и спортивное движение. Мы беспокоимся не о том, что матчей нет сейчас, а о том, что если футбол не начнется снова, это сильно скажется на его будущем.

Это можно считать социально-экономическим воздействием в нашей стране наравне с любым другим сектором. Сейчас мы говорим об июне“, - цитирует Гравину Rai 2.

Ранее сообщалось, что будущее чемпионата Италии будет решаться 22 апреля.