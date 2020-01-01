Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки и тренеры Ромы отказались от зарплаты до конца сезона

Комментариев: 0
Футболисты и тренерский штаб решили помочь клубу во время кризиса, вызванного коронавирусом.
Игроки Ромы отказались от зарплаты за четыре месяца
Игроки Ромы отказались от зарплаты за четыре месяца
Getty Images

Футболисты римской Ромы и представители тренерского штаба приняли решение добровольно отказаться от зарплаты.

Читай также: Фонсека: Трудно сказать, как быстро мы могли бы вернуть игроков в форму

Как сообщает официальный сайт римского клуба, они отказались от зарплаты за четыре месяца - до конца нынешнего сезона. Также они договорились о компенсации зарплаты тем сотрудникам клуба, которые перешли на государственное пособие из-за приостановки сезона.

При этом отмечается, что после возобновления сезона игроки и тренеры могут рассчитывать на выплаты от клуба в случае достижения определенных спортивных результатов.

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо отказался от зарплаты в пользу персонала Наполи, отправленного в отпуск.

Поделись:
Теги: Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь