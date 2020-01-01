Игроки и тренеры Ромы отказались от зарплаты до конца сезона

Футболисты и тренерский штаб решили помочь клубу во время кризиса, вызванного коронавирусом.

Игроки Ромы отказались от зарплаты за четыре месяца Getty Images

Футболисты римской Ромы и представители тренерского штаба приняли решение добровольно отказаться от зарплаты.

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Как сообщает официальный сайт римского клуба, они отказались от зарплаты за четыре месяца - до конца нынешнего сезона. Также они договорились о компенсации зарплаты тем сотрудникам клуба, которые перешли на государственное пособие из-за приостановки сезона.

При этом отмечается, что после возобновления сезона игроки и тренеры могут рассчитывать на выплаты от клуба в случае достижения определенных спортивных результатов.

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо отказался от зарплаты в пользу персонала Наполи, отправленного в отпуск.