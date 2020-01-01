Ювентус намерен пригласить Зидана на пост главного тренера команды
Руководство Ювентуса намерено предложить должность главного тренера команды Зинедину Зидану, который возглавляет Реал, об этом сообщает Le 10 Sport.
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По информации источника, туринский клуб связался с представителями французского специалиста, чтобы начать переговоры о возможном назначение.
Боссы Ювентуса недовольны тем, как команда выступает под руководством Маурицио Сарри, который пришел в клуб летом.
Текущий контракт Зидана с Реалом истекает в июне 2022 года. Отмечается, что сложные отношения специалиста с президентом мадридского клуба Флорентино Переса могут стать решающими в уходе француза.
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