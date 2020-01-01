Ювентус намерен пригласить Зидана на пост главного тренера команды

Итальянский клуб может поменять наставника.

Руководство Ювентуса намерено предложить должность главного тренера команды Зинедину Зидану, который возглавляет Реал, об этом сообщает Le 10 Sport.

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По информации источника, туринский клуб связался с представителями французского специалиста, чтобы начать переговоры о возможном назначение.

Боссы Ювентуса недовольны тем, как команда выступает под руководством Маурицио Сарри, который пришел в клуб летом.

Текущий контракт Зидана с Реалом истекает в июне 2022 года. Отмечается, что сложные отношения специалиста с президентом мадридского клуба Флорентино Переса могут стать решающими в уходе француза.

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