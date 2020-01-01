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Ювентус намерен пригласить Зидана на пост главного тренера команды

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Итальянский клуб может поменять наставника.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Руководство Ювентуса намерено предложить должность главного тренера команды Зинедину Зидану, который возглавляет Реал, об этом сообщает Le 10 Sport.

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По информации источника, туринский клуб связался с представителями французского специалиста, чтобы начать переговоры о возможном назначение.

Боссы Ювентуса недовольны тем, как команда выступает под руководством Маурицио Сарри, который пришел в клуб летом.

Текущий контракт Зидана с Реалом истекает в июне 2022 года. Отмечается, что сложные отношения специалиста с президентом мадридского клуба Флорентино Переса могут стать решающими в уходе француза.

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Теги: Ювентус, Зинедин Зидан, Реал, Маурицио Сарри, футбол
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