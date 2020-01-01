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Президент итальянского клуба заразился коронавирусом

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Функционер был против возобновления чемпионата Италии.
Массимо Челлино
Массимо Челлино
Getty Images

Президент Брешии Массимо Челлино заявил, что у него был обнаружен коронавирус.

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“После двух недель карантина я направился в больницу, чтобы сдать анализ на коронавирус.

По итогам анализа стало известно, что у моей дочери был вирус, но у моего сына его не обнаружили. После обнаружили коронавирус у меня. Я чувствовал чрезмерную усталость и сильную боль в костях“, - приводит слова Челлино Goal.com.

Ранее президент заявил, что не выпустит свою команду на поле, даже если сезон возобновится.

Отметим, что будущее сезона Серии А решат 22 апреля.

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Теги: Брешиа, Массимо Челлино, чемпионат Италии, Сериа А, футбол, вне игры, коронавирус
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