Это просто убивает меня: Тотти сделал острое заявление касательно Ромы

Итальянец раскритиковал руководство команды.

Бывший футболист Ромы Франческо Тотти заявил, что не собирается посещать базу клуба из-за плохого отношения со стороны руководства команды.

“Пока ситуация в клубе не изменится, ноги моей не будет в Тригории (клубная база Ромы, - прим. ред.). Когда я привожу своего сына Кристиана на тренировку молодежной команды, то я остаюсь за воротами или сижу в машине. Я ощущаю то, что вот-вот начну плакать.

Я отдал Роме 30 лет, но даже не могу войти сюда. Сын иногда зовет меня посмотреть на его игру, но я не могу этого сделать - это просто убивает меня“, - цитирует Тотти Football Italia.

Напомним, что Франческо Тотти выступал за Рому с 1992 и по 2017 год.

Ранее итальянец сообщил, что мог развестись с женой из-за кошки.