Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Это просто убивает меня: Тотти сделал острое заявление касательно Ромы

Комментариев: 0
Итальянец раскритиковал руководство команды.
Франческо Тотти
Франческо Тотти
Getty Images

Бывший футболист Ромы Франческо Тотти заявил, что не собирается посещать базу клуба из-за плохого отношения со стороны руководства команды.

“Пока ситуация в клубе не изменится, ноги моей не будет в Тригории (клубная база Ромы, - прим. ред.). Когда я привожу своего сына Кристиана на тренировку молодежной команды, то я остаюсь за воротами или сижу в машине. Я ощущаю то, что вот-вот начну плакать.

Я отдал Роме 30 лет, но даже не могу войти сюда. Сын иногда зовет меня посмотреть на его игру, но я не могу этого сделать - это просто убивает меня“, - цитирует Тотти Football Italia.

Напомним, что Франческо Тотти выступал за Рому с 1992 и по 2017 год.

Ранее итальянец сообщил, что мог развестись с женой из-за кошки.

Поделись:
Теги: Франческо Тотти, Рома, Италия, футбол, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь