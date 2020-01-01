Срна: Я хотел остаться в Кальяри, но клуб не стал продлевать контракт

Хорват отметил, что ему нравится передавать свой опыт молодым игрокам.

Известный хорватский экс-футболист Дарио Срна сообщил, что он хотел продолжить играть за Кальяри, однако ему пришлось покинуть команду.

“Мне жаль, что я так и не смог достойно попрощаться с Кальяри и с фанатами клуба. Я провел матч с Удинезе - мой последний матч, и клуб не стал продлевать со мной контракт. Тогда я уехал в Хорватию.

Читай также: Срна: Чтобы вернуть в кондиции игроков Шахтера, нужно до трех недель

Несмотря на это, я получил невероятный опыт и ощутил прекрасную атмосферу. Я встретил прекрасных людей там, друзей, которых нелегко забыть, впрочем, как и всех сардинцев.

Мы не достигли с клубом компромисса, это было неприятно, так как я правда хотел остаться. Я получил предложение от родного клуба и сразу его принял, не осознавая, что перестану играть в футбол.

Я не знаю, что будет в будущем, но мне нравится передавать свой опыт через тренерскую деятельность“, - цитирует Срну CagliariNews24.

Напомним, Дарио Срна выступал за Кальяри с 2018 по 2019 год. После ухода из клуба он завершил карьеру и начал тренерскую деятельность в донецком Шахтере.