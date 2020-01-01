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Будущее сезона Серии А решат 22 апреля - Football Italia

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Функционеры проведут видеоконференцию, на которой определят судьбу нынешнего сезона чемпионата Италии.
В Италии определят судьбу сезона Серии А
В Италии определят судьбу сезона Серии А
Getty Images

В среду, 22 апреля, планируется провести очередное видеособрание, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона-2019/20 в чемпионате Италии.

По информации Football Italia, видеоконференцию проведет министр спорта Италии Винченцо Спадафора, а ее участниками выступят руководители Федерации футбола Италии, Серии А, Серии В, Лега Про, Ассоциации профессиональных футболистов, Ассоциации футбольных арбитров и Федерации спортивной медицины.

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Стороны обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию в стране и возможность проводить футбольные соревнования. Предполагается, что игроки смогут начать тренировки в небольших группах с соблюдением безопасных дистанций с 4 мая и до конца месяца возобновить чемпионат.

Также планируется провести ответные матчи Кубка Италии и финал турнира на нейтральном поле Стадио Олимпико в Риме с 27-го по 31 мая. Ожидается, что это будет окончательно подтверждено на видеоконференции.

Отметим, что на данный момент в Италии зафиксировано более 175 случаев заражения коронавирусом, из них 23 227 человек умерли, а 44 927 - вылечелись.

Ранее сообщалось, что стали известны чемпионаты, которые первыми могут возобновиться после карантина.

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Теги: Италия, Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, коронавирус
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