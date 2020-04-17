Малиновский: Гасперини проводит очень тяжелые тренировки

Руслан Малиновский также рассказал о том, какой уровень чемпионата Италии.

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением относительно уровня Серии А.

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"Когда я смотрел чемпионат Италии по телевизору, то мне казалось, что он медленный. Но на самом деле здесь очень высокие скорости, а в тактическом плане здесь играют компактно в центре. Это совершенно другой уровень игры", - цитирует Малиновского La Gazzetta del Calcio.

Кроме того, украинец рассказал о тренировках под руководством главного тренера команды Джанпьеро Гасперини.

"Гасперини проводит тяжелые тренировки с маленькими паузами и высокой интенсивностью.Часто, когда у нас недельный цикл, ты вроде провел уже серьезную работу, а после этого нужно еще 20 минут бегать. Это сложно, ведь ты уже не ощущаешь ног после интенсивной тренировки, а бегать нужно.

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Постоянно бывает так, что ты уже думаешь, что занятие закончилось, ты уже набегался, а Гасперини дает новое задание. Например, мы играем "двухсторонку" на четверть или половину поля, и тренер говорит "последнее упражнение".

Мы выполняем это "последнее" упражнение по пять минут, но может быть и 40 минут. У нас нет четкого плана на тренировку - как тренер решит, что хватит, тогда и заканчиваем", - отметил Руслан.

Ранее Руслан Малиновский поделился своим мнением об экс-капитане Шахтера Дарио Срне и вратаре "горняков" Андрее Пятове.