Роналду опубликовал милое фото с возлюбленной и детьми
Португалец вместе со своей семьей находится на карантине на Мадейре.
Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду находится на карантине на Мадейре вместе со своей семьей.
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На своей страничке в Instagram 35-летний футболист опубликовал милое фото с детьми и Джорджиной Родригес в кровати после пробуждения.
“Лучший способ начать день“, - подписал публикацию Роналду.
Отметим, что Роналду изначально остановился в своей шикарной квартире в Фуншале. Там футболиста застали за нарушением карантина, после чего он решил уехать в отдаленную рыбацкую деревню, где снял роскошную виллу.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду на карантине решил заняться обучением.
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