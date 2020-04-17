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Ибрагимович останется в Милане, но при одном условии

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Шведский футболист готов продолжить карьеру в итальянском клубе.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Звездный футболист Милана Златан Ибрагимович может остаться в команде на следующий сезон, об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, швед готов продолжить карьеру в Милане, но при условии того, что итальянский клуб будет бороться за место в Лиге чемпионов. 

Ибрагимович хочет получить гарантии, что клуб сможет усилить состав в летнее трансферное окно для борьбы за Лигу чемпионов. 

Напомним, что Златан вернулся в Милан в январе этого года. В текущем сезоне он провел 10 поединков за “россонери“, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Ибрагимович рассказал, что не принял решения о будущем.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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