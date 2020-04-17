Ибрагимович останется в Милане, но при одном условии

Шведский футболист готов продолжить карьеру в итальянском клубе.

Звездный футболист Милана Златан Ибрагимович может остаться в команде на следующий сезон, об этом сообщает Corriere dello Sport.

Читай также: Тьяго Силва готов вернуться в Милан

По информации источника, швед готов продолжить карьеру в Милане, но при условии того, что итальянский клуб будет бороться за место в Лиге чемпионов.

Ибрагимович хочет получить гарантии, что клуб сможет усилить состав в летнее трансферное окно для борьбы за Лигу чемпионов.

Напомним, что Златан вернулся в Милан в январе этого года. В текущем сезоне он провел 10 поединков за “россонери“, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Ибрагимович рассказал, что не принял решения о будущем.