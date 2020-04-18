Тотти рассказал, как чуть не развелся с женой из-за кошки

Легендарный футболист отметил, что в конечном итоге полюбил кошку.

Экс-форвард сборной Италии и Ромы Франческо Тотти поделился историей о том, как поссорился с супругой Илари Блази из-за домашнего питомца.

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"Я разозлился на жену, когда она принесла в дом лысую кошку, которую назвала Донна Паола. У меня все кипело - кошка по ночам хотела спать только в нашей кровати, у ног. Да, кошка была очень ласковая, но она чуть было не довела дело до развода

Я был против кошки и настаивал на том, чтобы мы ее отдали. Но решение в нашей семье принимает Илари. Несколько дней мы вообще не разговаривали, но потом я полюбил кошку", - приводит слова Тотти Football Italia.

Ранее Франческо Тотти поделился мнением о своем соотечественнике Джанлуиджи Буффоне.

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