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Милан попросил футболистов вернуться в Италию

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Итальянские команды могут возобновить тренировки в ближайшее время.
Златан Ибрагимович и Анте Ребич
Златан Ибрагимович и Анте Ребич
Getty Images

Милан призвал своих легионеров вернуться в Италию к следующему четвергу. Об этом сообщает Football Italia.

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В клубе надеются на то, что правительство разрешит командам приступить к тренировкам с 4 мая.

Отметим, что почти все иностранные игроки команды уехали из страны на период пандемии коронавируса. Единственным легионером “россонери“, который остался в Италии, является аргентинец Матео Мусаккьо.

Ранее сообщалось, что Ювентус обязал всех футболистов вернуться в Турин.

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Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А, Милан
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