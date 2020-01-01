Милан попросил футболистов вернуться в Италию

Итальянские команды могут возобновить тренировки в ближайшее время.

Милан призвал своих легионеров вернуться в Италию к следующему четвергу. Об этом сообщает Football Italia.

Читай также: Министр спорта Италии рассказал, когда футболистам могут разрешить тренироваться

В клубе надеются на то, что правительство разрешит командам приступить к тренировкам с 4 мая.

Отметим, что почти все иностранные игроки команды уехали из страны на период пандемии коронавируса. Единственным легионером “россонери“, который остался в Италии, является аргентинец Матео Мусаккьо.

Ранее сообщалось, что Ювентус обязал всех футболистов вернуться в Турин.