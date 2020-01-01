Милан попросил футболистов вернуться в Италию
Итальянские команды могут возобновить тренировки в ближайшее время.
Милан призвал своих легионеров вернуться в Италию к следующему четвергу. Об этом сообщает Football Italia.
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В клубе надеются на то, что правительство разрешит командам приступить к тренировкам с 4 мая.
Отметим, что почти все иностранные игроки команды уехали из страны на период пандемии коронавируса. Единственным легионером “россонери“, который остался в Италии, является аргентинец Матео Мусаккьо.
Ранее сообщалось, что Ювентус обязал всех футболистов вернуться в Турин.
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