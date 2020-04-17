Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бенатья: Роналду - безоговорочный номер один

Комментариев: 1
Марокканец назвал сильные качества игрока.
Мехди Бенатья и Криштиану Роналду
Мехди Бенатья и Криштиану Роналду
Getty Images

Бывший игрок Ювентуса Мехди Бенатья поделился мнением об Криштиану Роналду.

Читай также: Матич: Роналду - упорный трудяга, Месси - талант

“Криштиану - безоговорочный номер один, как футболист и как человек. 

Он очень умен, даже за пределами поля. Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо. Я счастлив быть другом Криштиану. Всегда желаю ему самого лучшего“, - цитирует игрока Goal.

Напомним, что Бенатья провел полгода в Ювентусе с Роналду, а после покинул клуб, уйдя в катарский Аль-Духаил.

Ранее Бенатья называл португальца ненормальным.

Поделись:
Теги: Мехди Бенатья, Ювентус, чемпионат Италии, Сериа А, футбол, Криштиану Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
истина  (аноним)  17.04.2020, 18:50
Оценка:  0
истина
Бенатья уже полтора года как не игрок Юве, редактору привет
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь