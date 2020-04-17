Бенатья: Роналду - безоговорочный номер один

Марокканец назвал сильные качества игрока.

Бывший игрок Ювентуса Мехди Бенатья поделился мнением об Криштиану Роналду.

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“Криштиану - безоговорочный номер один, как футболист и как человек.

Он очень умен, даже за пределами поля. Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо. Я счастлив быть другом Криштиану. Всегда желаю ему самого лучшего“, - цитирует игрока Goal.

Напомним, что Бенатья провел полгода в Ювентусе с Роналду, а после покинул клуб, уйдя в катарский Аль-Духаил.

Ранее Бенатья называл португальца ненормальным.