Бенатья: Роналду - безоговорочный номер один
Марокканец назвал сильные качества игрока.
Бывший игрок Ювентуса Мехди Бенатья поделился мнением об Криштиану Роналду.
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“Криштиану - безоговорочный номер один, как футболист и как человек.
Он очень умен, даже за пределами поля. Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо. Я счастлив быть другом Криштиану. Всегда желаю ему самого лучшего“, - цитирует игрока Goal.
Напомним, что Бенатья провел полгода в Ювентусе с Роналду, а после покинул клуб, уйдя в катарский Аль-Духаил.
Ранее Бенатья называл португальца ненормальным.
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