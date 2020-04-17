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Буффон договорился о продлении контракта с Ювентусом - Tuttosport

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Итальянец останется в Турине до 2021 года.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон согласовал новый контракт с командой. Об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, итальянец договорился о продлении текущего соглашения до 2021 года с президентом клуба Андреа Аньелли. Телефонный разговор состоялся на прошлой неделе.

Ожидается, что официально сделку оформят после пандемии коронавируса.

В этом сезоне Буффон провел в составе Ювентуса 11 матчей, где пропустил девять мячей.

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Теги: футбол, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А, Джанлуиджи Буффон
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