Буффон договорился о продлении контракта с Ювентусом - Tuttosport

Итальянец останется в Турине до 2021 года.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон согласовал новый контракт с командой. Об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, итальянец договорился о продлении текущего соглашения до 2021 года с президентом клуба Андреа Аньелли. Телефонный разговор состоялся на прошлой неделе.

Ожидается, что официально сделку оформят после пандемии коронавируса.

В этом сезоне Буффон провел в составе Ювентуса 11 матчей, где пропустил девять мячей.