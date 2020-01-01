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Матерацци: Критика итальянцев после инцидента с Зиданом ранила меня больше всего

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Легенда Интера считает, что болельщики должны были целовать землю, по которой он ходил.
Марко Матерацци
Марко Матерацци
Getty Images

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци высказался об инциденте в финале ЧМ-2006, когда он спровоцировал Зинедина Зидана.

“Зидана защищали французы, а меня критиковали мои же соотечественники. Для меня эти люди настоящие итальянцы. Я патриот, и я всегда защищал цвета Италии.

Их критика - то, что ранило меня больше всего после того чемпионата мира.

Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, так как я забил гол“, - цитирует Матерации Football Italia со ссылкой на прямой эфир в соцсети Instagram.

Ранее сообщалось, что владелец Альмерии ударил Зидана головой в грудь, повторив знаменитый эпизод с Матерацци.

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Теги: футбол, Марко Матерацци, Зинедин Зидан, сборная Франции, сборная Италии
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