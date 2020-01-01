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Раньери: У Де Росси есть все, чтобы стать великим тренером

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Итальянский специалист лестно высказался в сторону легенды римлян.
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери
Getty Images

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери считает, что бывший полузащитник Ромы Даниэле де Росси может стать хорошим тренером.

“Де Росси, даже когда он играл на поле, он уже в тот момент был тренером. Делать это со скамейки - совсем другое дело, но у него есть все, чтобы стать великим менеджером“, - цитирует Раньери Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Де Росси завершил карьеру в начале этого года.

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Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А, Клаудио Раньери, Даниэле де Росси
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