Раньери: У Де Росси есть все, чтобы стать великим тренером

Итальянский специалист лестно высказался в сторону легенды римлян.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери считает, что бывший полузащитник Ромы Даниэле де Росси может стать хорошим тренером.

“Де Росси, даже когда он играл на поле, он уже в тот момент был тренером. Делать это со скамейки - совсем другое дело, но у него есть все, чтобы стать великим менеджером“, - цитирует Раньери Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Де Росси завершил карьеру в начале этого года.