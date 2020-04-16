Министр спорта Италии рассказал, когда футболистам могут разрешить тренироваться
Винченцо Спадафора отметил, что правительство может ослабить карантин.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда правительство планирует смягчить карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса.
“Следующие недели будут решающими. Если тенденция к снижению числа заболевших и умерших сохранится, то с четвертого мая тренировки спортсменов будут разрешены“, - цитирует Cпадафору Tuttosport.
Ранее сообщалось, что Ювентус обязал всех футболистов вернуться в Турин.
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