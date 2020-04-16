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Министр спорта Италии рассказал, когда футболистам могут разрешить тренироваться

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Винченцо Спадафора отметил, что правительство может ослабить карантин.
Винченцо Спадафора
Винченцо Спадафора
www.calcioefinanza.it

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда правительство планирует смягчить карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса.

“Следующие недели будут решающими. Если тенденция к снижению числа заболевших и умерших сохранится, то с четвертого мая тренировки спортсменов будут разрешены“, - цитирует Cпадафору Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Ювентус обязал всех футболистов вернуться в Турин.

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Теги: футбол, Серия А, чемпионат Италии
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