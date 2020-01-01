Президент Брешии - о возобновлении сезона: Это афера для футболистов

Из-за пандемии коронавируса Массимо Челлино боится выходить из дома.

Президент Брешии Массимо Челлино высказался о возможном возобновлении сезона в чемпионате Италии.

Читай также: Президент Брешии: Если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть

“Мы переживаем трагедию, и я видел вещи, которые никто не должен был видеть. Я боюсь ходить в сад своего дома или гулять в одиночестве.

Вот почему эти идеи и разговоры о возобновлении сезона сводят меня с ума. Если нужно, заберите нас из элитного дивизиона, я согласен. С поднятой головой мы пойдем в Серию B.

Уберите зарплату, а затем сыграйте 25 игр за 3 недели. Это афера для футболистов“, - цитирует Челлино Radio24.

Ранее стало известно, когда Серия А может возобновиться.