Каннаваро: Я мечтаю возглавить Наполи

Итальянец хочет вернуться в команду.

Главный тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро мечтает вернуться в Наполи в качестве тренера.

“Я начал тренерскую карьеру всего пять лет назад, поэтому пока не считаю себя готовым к работе с великим топ-клубом. Но я мечтаю об этом.

Я хотел бы поработать в Наполи, возможно, завершить тренерскую карьеру в клубе, легендой которого я хотел стать в детстве. Но Гаттузо пока может не волноваться, я еще не готов к тому, чтобы занять его пост“, - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

Ранее Каннаваро рассказал о ситуации вокруг пандемии коронавируса в Китае.