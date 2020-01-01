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Каннаваро: Я мечтаю возглавить Наполи

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Итальянец хочет вернуться в команду.
Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро
Getty Images

Главный тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро мечтает вернуться в Наполи в качестве тренера.

“Я начал тренерскую карьеру всего пять лет назад, поэтому пока не считаю себя готовым к работе с великим топ-клубом. Но я мечтаю об этом.

Я хотел бы поработать в Наполи, возможно, завершить тренерскую карьеру в клубе, легендой которого я хотел стать в детстве. Но Гаттузо пока может не волноваться, я еще не готов к тому, чтобы занять его пост“, - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

Ранее Каннаваро рассказал о ситуации вокруг пандемии коронавируса в Китае.

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Теги: футбол, Фабио Каннаваро, Наполи, чемпионат Италии, Серия А
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