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Тотти: Буффон хочет играть до 50 лет

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Именитый итальянец считает, что голкипер Ювентуса еще долго будет играть в футбол.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Легендарный игрок Ромы и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о своем соотечественнике Джанлуиджи Буффоне, который в свои 42 года выступает на высоком уровне.

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"Джиджи хочет играть до 50 лет. Мне кажется, что он осилит еще два или три сезона. К тому же, в команде он является резервным игроком", - рассказал Тотти в интервью журналисту Фабио Каннаваро.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон собирается продлить контракт с Ювентусом еще на один сезон.

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Теги: Франческо Тотти, Джанлуиджи Буффон, Италия, футбол
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