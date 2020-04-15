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Роналду на карантине решил заняться обучением

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Португалец с пользой проводит время в самоизоляции.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду решил заняться обучением. Об этом футболист рассказал своим фанатам в Instagram.

“Всегда бросайте себе вызов! Для меня это время учиться“, - написал Роналду под снимком с блокнотом и ручкой.

Напомним, Криштиану Роналду сейчас находится на Мадейре в самоизоляции, пока Ювентус на карантине, а чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, на родине португалец уже успел нарушить карантин, после чего уехал на арендованную виллу подальше от людей.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посетил музей своего первого клуба.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, вне игры, карантин, коронавирус, обучение
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