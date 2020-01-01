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Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

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Игроки в полном порядке.
Блез Матюиди и Даниэле Ругани
Блез Матюиди и Даниэле Ругани
www.juventus.com

Футболисты Ювентуса Даниэле Ругани и Блез Матюиди, у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Как информирует пресс-служба клуба, игроки дважды прошли тест на COVID-19, которые оба показали отрицательный результат. 

“Можем заявить, что Ругани и Матюиди восстановились и больше не находятся в режиме строгой самоизоляции“, - говорится в заявление клуба.

Ранее сообщалось, что все заразившиеся коронавирусом футболисты Сампдории выздоровели.

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Теги: Блез Матюиди, Даниэле Ругани, Ювентус, футбол, коронавирус
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