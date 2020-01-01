Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
Игроки в полном порядке.
Футболисты Ювентуса Даниэле Ругани и Блез Матюиди, у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Как информирует пресс-служба клуба, игроки дважды прошли тест на COVID-19, которые оба показали отрицательный результат.
“Можем заявить, что Ругани и Матюиди восстановились и больше не находятся в режиме строгой самоизоляции“, - говорится в заявление клуба.
Ранее сообщалось, что все заразившиеся коронавирусом футболисты Сампдории выздоровели.
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