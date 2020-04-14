Право голоса: Мальдини назвал условие, при котором останется в Милане

Функционер рассматривает возможность ухода с клуба.

Технический директор Милана Паоло Мальдини готов остаться в клубе, но при определенных условиях, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Как информирует источник, итальянец поставил руководству условия, которые должны быть приняты для того, чтобы функционер остался в клубе.

Мальдини хочет принимать непосредственное участие в вопросах трансферов и выбора тренера и иметь право голоса.

Если же боссы Милан откажутся от этого, то Мальдини может покинуть команду. Отмечается, что новый генеральный директор “россонери“ Иван Газидис хочет, чтобы 51-летний специалист оставался в клубе.

Напомним, что Мальдини вылечился от коронавируса.