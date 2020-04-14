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Ювентус обязал всех футболистов вернуться в Турин

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Футболисты могут начать тренироваться 4 мая.
Игроки Ювентуса
Игроки Ювентуса
Getty Images

Ювентус обязал всех своих игроков, которые покинули Турин на время карантина, вернуться в Италию до воскресенья, 19 апреля, об этом сообщает La Repubblica.

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По информации источника, в расположение клуба должны вернуться Криштиану Роналду, Дуглас Коста, Миралем Пьянич и Сами Хедира, которые покинули Турин в начале марта.

После возвращения в Италию все игроки обязаны будут пройти двухнедельный период самоизоляции. Такое поставление принято итальянским правительством.

Данное решение о возвращение игроков позволит им вернуться к тренировкам с 4 мая, когда ожидается смягчение карантина в Италии и разрешение тренироваться. 

Отмечается, что 16 апреля состоится встреча между Федерацией футбола Италии и научно-техническим комитетом, которые обсудят ситуацию с карантином в стране.

Ранее президент Федерации футбола Италии заявил, что чемпионат необходимо доиграть.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии, Сериа А, футбол, коронавирус, карантин
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