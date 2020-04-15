Ювентус собирается продлить контракт с Дибалой

Аргентинский футболист может получить выгодное предложение.

Туринский Ювентус намерен продлить соглашение с форвардом команды Пауло Дибалой.

Нынешний контракт аргентинца рассчитан до июня 2022 года, однако “старая сеньора“ готова сохранить его вплоть до завершения карьеры.

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По информации Tuttosport, руководство туринского клуба предложит Дибале оклад в размере 7 миллионов евро в год, а также в контракте будет прописан пункт о повышении зарплаты от сезона к сезону.

Напомним, игрок Ювентуса Пауло Дибала заразился коронавирусом. После лечения аргентинец повторно сдал положительный тест.