Президент Федерации футбола Италии: Серию А нужно полностью завершить

Функционер уверен, что сезон в Италии должен быть доведен до конца.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что рассчитывает договориться с правительством по поводу возобновления сезона Серии А.

“Я уважаю науку, но я не сдаюсь. Мы работаем над возобновлением чемпионата. Когда Италия вернется к жизни, когда будут созданы условия для возобновления всех сфер жизни, вернется и футбол.

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Я говорю это раз и навсегда: чемпионат нужно полностью завершить, время пришло. Правительство, лига, врачи - мы вместе примем ответственное решение, а наша система только выиграет от перезапуска.

Без игр на севере страны мы можем провести чемпионат, но не в одном городе. Невозможно провести 10 игр на одной площадке за выходные. Для этого нам нужно 20 спортивных комплексов“, - цитирует Гравину Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Ранее сообщалось, что все заразившиеся коронавирусом футболисты Сампдории выздоровели.