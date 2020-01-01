Иммобиле: Я сделаю все возможное для победы в Серии А

Нападающий Лацио настроен на борьбу в чемпионате.

Форвард Лацио Чиро Иммобиле хочет бороться за победу в чемпионате Италии.

“Наши амбиции остаются. Конечно, что эти дни мы не думали о футболе. Теперь мы должны подготовиться мысленно. У нас есть 12 игр, чтобы продолжать мечтать.

Это как начало чемпионата. Будет трудно, но мы сделаем все возможное, чтобы люди снова улыбались. Посмотрим, какая будет ситуация после этой остановки. Я сделаю все возможное для победы в Серии А“, - цитирует футболиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что матчи в Италии могут проводить без зрителей до января следующего года.