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Иммобиле: Я сделаю все возможное для победы в Серии А

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Нападающий Лацио настроен на борьбу в чемпионате.
Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле
Getty Images

Форвард Лацио Чиро Иммобиле хочет бороться за победу в чемпионате Италии.

“Наши амбиции остаются. Конечно, что эти дни мы не думали о футболе. Теперь мы должны подготовиться мысленно. У нас есть 12 игр, чтобы продолжать мечтать.

Это как начало чемпионата. Будет трудно, но мы сделаем все возможное, чтобы люди снова улыбались. Посмотрим, какая будет ситуация после этой остановки. Я сделаю все возможное для победы в Серии А“, - цитирует футболиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что матчи в Италии могут проводить без зрителей до января следующего года.

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Теги: футбол, Чиро Иммобиле, чемпионат Италии, Серия А, Лацио
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